Il Ministero dell’Ambiente ha inserito San Ferdinando di Puglia tra i Comuni aderenti al progetto #PlasticFree

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - È notizia di questi giorni: il Ministero dell’Ambiente ha inserito (...grazie alle documentate buone pratiche in tema di riduzione della plastica) il Comune guidato dal Sindaco Salvatore Puttilli tra quelli aderenti al Progetto Ministeriale #IoSonoAmbiente #PlasticFree. Al momento, i Comuni inseriti in tutta Italia sono circa 150 ed in Puglia solo due (San Ferdinando di Puglia e Martina Franca).

«L’attestazione ministeriale - ha dichiarato il sindaco Salvatore Puttilli - non può che inorgoglirci e soprattutto responsabilizzarci in misura sempre maggiore in questa battaglia di civiltà a presidio del futuro delle giovani generazioni. In piena sinergia con l’assessore Aniello Masciulli e tutta la mia maggioranza, abbiamo affrontato momenti drammatici in ordine al Servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti; li abbiamo affrontati e pian piano risolti. Oggi possiamo guardare al futuro con sufficiente serenità (l’ultimo dato – ottobre - di percentuale di raccolta differenziata è confortante ed è pari al 58,98%), consci però che la sfida relativa ai servizi efficienti, correlata alla riduzione dei relativi costi, è una sfida che richiede impegno ai più vari livelli (Comune, Aro BT, Ager e Regione Puglia)».

GAETANO DALOISO