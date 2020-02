Al via le procedure per la gara europea del servizio raccolta rifiuti per l’ARO BT3

MARGHERITA DI SAVOIA - Al via le procedure per la gara europea per conto dei Comuni membri dell’ARO BT3 per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ad un gestore unico: l’Ager (Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti) ha infatti definito i termini del bando con la determina n. 31 del 4 febbraio 2020 a firma del direttore generale Gianfranco Grandaliano.

In base a quanto stabilito dalla delibera n. 1 del 27 gennaio 2020 adottata dal responsabile dell’ARO BT3, il servizio avrà la durata di nove anni e l’appalto avrà un valore complessivo di 44.285.321,61 euro al netto dell’IVA e oneri fiscali esclusi, di cui 44.084.935,44 euro per servizi a base di gara e 200.386,17 euro per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), e di 477.849,35 euro per somme a disposizione della stazione appaltante: la somma trova copertura finanziaria nel bilanci di previsione 2019/20 dei singoli Comuni aderenti all’ARO BT3.

L’iter di questa lunga e complessa vicenda è partito ufficialmente il 25 settembre 2018 allorquando i consigli comunali di Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia, riunitisi in seduta comune, deliberarono il recesso dal Consorzio FG4 e, contestualmente, lo schema di convenzione per la costituzione dell’ARO BT3, i cui organi direttivi furono individuati il successivo 24 ottobre con la nomina a presidente di Francesco di Feo (sindaco del Comune di Trinitapoli), di Bernardo Lodispoto (sindaco di Margherita di Savoia) quale vice presidente e di Salvatore Puttilli (sindaco di San Ferdinando di Puglia) quale consigliere. Con la delibera n. 4 del 4 aprile 2019 era stato successivamente approvato il piano industriale dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili dell’ARO BT3.

Martedì 11 gennaio, nel corso di una conferenza stampa, i sindaci dei tre Comuni dell’ARO BT3 hanno ripercorso tutti i passaggi che hanno reso possibile questo straordinario risultato e successivamente illustrato i futuri step: «Con questo importante passo - ha dichiarato il sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto - si procede con decisione verso l’individuazione di un gestore unico per il servizio di gestione, trattamento e smaltimento dei rifiuti nel territorio dell’Ambito di Raccolta Ottimale BT3. È molto importante sottolineare come in questo percorso siano state tutelate in ogni passaggio la dignità, la sicurezza e la salvaguardia del posto di lavoro per tutto il personale dipendente, che nell’ambito dei tre comuni supera le cento unità. In ragione della necessità di garantire unitarietà della gestione ed omogeneità del servizio, questa gara rappresenta un lotto unico e, a garanzia dei principi di trasparenza, regolarità ed economicità, verrà espletata attraverso la piattaforma telematica EmPULIA della Regione. Si tratta di un risultato straordinario, soprattutto ove si pensi alla drammatica situazione che abbiamo trovato al momento del nostro insediamento nel giugno 2018: grazie ad un forte impegno corale siamo riusciti ad uscire da una fase di emergenza e ad avviare un percorso virtuoso a tutela dei cittadini del nostro territorio. È la dimostrazione che, uniti, si possono fare grandi cose».

Ufficio Comunicazione - Staff del Sindaco