Rifiuti, da domani a Trinitapoli controlli sulla differenziata porta a porta

TRINITAPOLI - «Da domani, gli addetti della raccolta dei rifiuti effettueranno controlli a campione e segnaleranno eventuali difformità nella raccolta differenziata. Per i trasgressori, dopo il primo avviso, scatteranno le sanzioni». Il sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo, dichiara ufficialmente guerra a chi non rispetta il calendario della raccolta differenziata e provoca danno anche economico all’intera comunità. (Manifesto)

Un maggiore conferimento in discarica incide infatti, per costo di raccolta, trasporto e smaltimento, sulla Tari. «Riteniamo ingiusto moralmente e socialmente - spiega il sindaco - che per colpa di alcuni “peccatori” patiscano gli innocenti. Per questo da martedì 25 febbraio procederemo con controlli serrati».

Negli scorsi mesi le multe comminate avevano colpito chi abbandona rifiuti in campagna, spesso proveniendo anche dai Comuni limitrofi. Ora scatta la seconda fase. In città, d’altro canto, sono attive anche isole ecologiche, che tuttavia non sollevano dall’obbligo della differenziata porta a porta, che impone di lasciare i sacchetti chiusi al di fuori della propria abitazione o azienda.

Per prenotare i ritiri di Raee, ingombranti e sfalci, chiamare il numero 0883.634427 o 0883.636328. Per altre segnalazioni è attivo il numero 0883.630406.

Il calendario disposto con ordinanza sindacale n. 37 dell'8 maggio 2019.

NEL CENTRO ABITATO - Per le utenze domestiche, orari di deposito dei sacchetti dalle ore 22 a mezzanotte dei giorni preposti al ritiro, che sarà effettuato dalle ore 6 alle ore 12 del giorno successivo. L’organico ha 3 turni turni settimanali (lunedì, mercoledì e sabato), mentre l’indifferenziato, plastica e metalli vanno depositati il giovedì. Carta e cartoni, il martedì. Al vetro tocca ogni prima domenica del mese. Ogni giorno sarà possibile gettare pannoloni e pannolini. Plastica e metalli, lunedì e mercoledì. Al sabato, nessun deposito.

Per le utenze non domestiche, orario di deposito dei sacchetti dalle 22 a mezzanotte, con ritiro dalle ore 6 alle ore 12 del giorno seguente. L’organico va lasciato domenica, mercoledì e giovedì. L’indifferenziato, di giovedì. Il vetro va depositato solo di domenica. Raee, ingombranti e sfalci soltanto su prenotazione con deposito il martedì. Plastica e metalli hanno 2 turni: lunedì e mercoledì. Carta, cartone e cartoncino, di martedì, mercoledì e venerdì. Nessun deposito al sabato.

FUORI DAL CENTRO ABITATO - Per il giro esterno al centro urbano, orario di deposito dei sacchetti dalle ore 22 a mezzanotte, con ritiro dalle ore 6 alle ore 12 del giorno seguente. Sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, l’organico va depositato 3 volte (domenica, martedì e venerdì). All’indifferenziato tocca il giovedì. Il vetro, solo di domenica. Plastica e metalli hanno doppio turno: lunedì e giovedì. Raee, ingombranti e sfalci soltanto su prenotazione con deposito il martedì. Il sabato non prevede deposito.

