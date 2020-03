Trinitapoli, installate le prime tre isole ecologiche automatizzate

TRINITAPOLI - Installate a Trinitapoli le prime isole ecologiche automatizzate che consentiranno ai cittadini di conferire rifiuti in cambio di crediti da spendere sul territorio: una al quartiere Unrra Casas, la seconda in Via Cappuccini e la terza (da martedì prossimo) in Via Nenni.

«Inserendo la propria tessera sanitaria - spiega l’assessore all’Ambiente, Giustino Tedesco -, sarà possibile conferire ogni tipo di materiale previsto: metalli, plastica, carta e cartone, bottiglie e pet (bottiglie). A ciascun utente verranno attribuiti in cambio dei buoni da spendere presso le attività commerciali convenzionate, così da incentivare una raccolta differenziata spinta e favorire il commercio di prossimità».

Le 3 oasi automatizzate, ottenute intercettando fondi interamente statali, si aggiungono a quelle tradizionali già presenti in città. Mentre dall’Ager si farà partire a breve la gara unica per l’Aro BT3, a Trinitapoli da martedì sono partite le verifiche a campione per chi differenzia male, senza abbassare la guardia rispetto al malcostume dell'abbandono dei rifiuti specie nelle campagne.

Dopo aver avviato il servizio di raccolta porta a porta oltre 3 anni fa, Trinitapoli si avvia quindi in una direzione virtuosa ed innovativa: «L’obiettivo - fa sapere il sindaco Francesco di Feo - è far partire nei prossimi anni la Tarip, tariffazione puntuale parametrata alla effettiva produzione di rifiuti. Insomma, più differenzi meno ti costa. Trinitapoli risponde bene, in questi anni questa comunità è molto maturata».

