Verde pubblico: via le palme malate, arrivano le nuove e resistenti “Washingtonia”

TRINITAPOLI - «In questi giorni è in corso l’intervento di sostituzione delle palme in città». Il consigliere comunale con delega al Verde pubblico, Rino Tiritiello, illustra le operazioni che da sabato scorso porteranno alla rimozione di oltre 50 piante della varietà “Phoenix”, in luogo delle quali saranno posizionate le più resistenti “Washingtonia”.

Sabato scorso l’intervento è partito da viale Vittorio Veneto, con la guida del responsabile comunale di settore, Giacinto Capodivento. «Anche grazie alla solerzia del nostro ufficio comunale - spiega Tiritiello -, dal dirigente Walter Grieco al manutentore Emanuele De Marco, saremo in grado di ridonare a Trinitapoli palme rigogliose ed in salute, sostituendo le “Phoenix” colpite dal punteruolo rosso, con le “Washingtonia” che si sono rivelate più resistenti al coleottero parassita, proveniente dall’Africa».

Le operazioni continueranno nei prossimi giorni con la eliminazione degli obelischi delle piante malate, il carotaggio completo che eliminerà le radici fascicolari, e la piantumazione delle nuove palme da viale Vittorio Veneto (una di 13 metri e 2 di 4) ed agli ingressi cittadini.

