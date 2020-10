Tavolo sulla sicurezza ambientale, il sindaco Lodispoto accoglie l’appello di Legambiente

MARGHERITA DI SAVOIA - Nel giro di pochissime ore siamo lieti di poter comunicare che il sindaco Bernardo Lodispoto ha prontamente accolto il nostro appello di convocazione di un tavolo sulla sicurezza ambientale. Infatti, già martedì 27 ottobre prossimo alle ore 10.00, il Sindaco ha convocato presso il suo ufficio non solo la nostra associazione, ma tutti gli organi competenti in materiali giudiziaria e controllo, tra cui: Carabinieri NOE, Carabinieri Forestali, Capitaneria di Porto, Polizia Provinciale, Polizia Locale e Arpa.

«Ringraziamo il sindaco Bernardo Lodispoto per aver accolto con rapidità e prontezza il nostro appello - dichiara Ruggero Ronzulli, presidente di Legambiente Margherita di Savoia e direttore regionale di Legambiente Puglia -. Sarà un’occasione importante di discussione e confronto sulle diverse problematiche presenti ed aperte sul nostro territorio, nella speranza che se ne possa finalmente porre rimedio e mettere la parola fine a vertenza che vanno avanti da decenni. Il dialogo e il confronto è da sempre la formula migliore per trovare congiuntamente le soluzioni più efficaci ed efficienti. Ovviamente sarà nostra premura mantenere costantemente aggiornati i cittadini che in questi giorni hanno dato seguito alle decine di segnalazioni».

Legambiente Margherita di Savoia