Trinitapoli, dal 2 novembre la raccolta dei rifiuti sarà gestita dalla TecknoService

TRINITAPOLI - Dal 2 novembre la TecknoService Srl gestirà la raccolta dei rifiuti di Trinitapoli per 2 anni. Frattanto si completerà l’iter procedurale per la gara unica dell’Aro BT3, di competenza dell’Ager. (Video)

«Inizialmente - assicura Giulia Decembrino in rappresentanza del nuovo gestore - il calendario non cambierà. Successivamente saranno applicate tutte le formule migliorative del servizio, per incrementare la percentuale di una corretta differenziata».

«L’obiettivo dichiarato dall’assessore all’Ecologia è il 65%: “Solo così - spiega Roberto di Feo - potremo arrivare ad un risparmio concreto nella bolletta della Tari”. Per farlo, nei prossimi giorni saranno riattivate le isole ecologiche automatizzate, che conferiscono punti-riciclo che si trasformano in buoni da spendere negli esercizi convenzionati sul territorio: “Introdurremo la figura degli ausiliari della differenziata - aggiunge di Feo - per attivare ad orari precisi gli impianti di Viale I Maggio e Via Cappuccini, spiegando ai cittadini il corretto conferimento dei rifiuti, per evitare un'inutile e dispendiosa raccolta imprecisa ed il malfunzionamento delle isole stesse».

Non mancheranno i controlli, col sistema della bullonatura: «I sacchetti saranno tracciati - spiega la comandante di Polizia locale, Giuliana Veneziano - in modo da registrare ed eventualmente sanzionare i trasgressori rispetto al calendario di raccolta e alla tipologia del rifiuto conferito».

La gara ponte che oggi consegna il servizio nelle mani della TecknoService è un ulteriore capitolo della storia dei rifiuti che ha portato in continua emergenza di impianti e di gestore alla uscita dal Consorzio Fg4 nel 2018 ed alla nascita del nuovo Aro BT3. «Nel passaggio da Sia Srl a Ris Srl ed ora a TecknoService - ricorda il sindaco Emanuele Losapio - siamo riusciti sempre a garantire i lavoratori. È chiaro che nelle sedi regionali dovremo affrontare il tema dell’aumento dei costi, soprattutto dell’umido, ma possiamo garantire che ogni sforzo è finalizzato alla riduzione dei costi ed al miglioramento del servizio, nell’interesse della comunità».

COMUNE DI TRINITAPOLI Servizio di Comunicazione istituzionale