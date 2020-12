Città dell’Olio, la trinitapolese Antonietta de Lillo nominata vicecoordinatrice regionale

TRINITAPOLI - Antonietta de Lillo è vicecoordinatrice vicaria di “Città dell’Olio” in Puglia. Ieri pomeriggio il coordinamento regionale l’ha nominata all’unanimità, durante la seduta in videoconferenza.

Per la presidente del Consiglio comunale di Trinitapoli si tratta di un’ulteriore esperienza nell’associazione nazionale di promozione: de Lillo l’anno scorso era stata già coordinatrice delle ben 34 realtà cittadine aderenti in Puglia, su 327 in tutt’Italia.

Se, nel rispetto dei Dpcm e delle misure anti-Covid, “Città dell’Olio” ha dovuto sospendere il calendario di eventi in presenza, non si ferma (e si adegua) l’attività del coordinamento guidato da Giovanni Sansonetti, dalla vicaria de Lillo e dal vicario nazionale, il salentino Paolo Greco: tra le prossime iniziative di promozione dei territori e dei prodotti, il concorso fotografico “Ulivi di Puglia”.

