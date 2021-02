Giornata mondiale delle zone umide: escursioni, virtual tour e iniziative online di educazione ambientale

BARI - Mitigano l’impatto dei cambiamenti climatici e regolano i flussi biologici, tutelando la biodiversità e numerose specie protette. Anche quest’anno Legambiente celebra la Giornata mondiale delle zone umide, in calendario il 2 febbraio per ricordare il ruolo fondamentale di paludi, torbiere e bacini con acqua stagnante nel mantenimento di molti ecosistemi. La data coincide con la sottoscrizione della Convezione di Ramsar siglata il 2 febbraio 1971, per tutelare a livello mondiale questi habitat favorendo “la conservazione e l’uso corretto delle zone umide tramite l’azione nazionale e internazionale di cooperazione per raggiungere uno sviluppo sostenibile”.

Nel rispetto delle restrizioni imposte dalla pandemia, Legambiente ha organizzato anche quest’anno in tutta Italia iniziative per valorizzare questi luoghi, dimora di una ricca varietà di specie tra cui uccelli, mammiferi, invertebrati, rettili, anfibi e pesci, che trovano nelle zone umide risorse di acqua e cibo.

«Celebriamo la Giornata delle zone umide ricordando che non siamo impotenti contro il cambiamento climatico e che occorre attivarsi per impedire il prosciugamento di questi habitat speciali - dichiara Francesco Tarantini, presidente di Legambiente Puglia -. C’è scarsa consapevolezza del ruolo insostituibile che svolgono, luoghi talmente ricchi di biodiversità che una loro scomparsa sarebbe una catastrofe. Il declino delle zone umide può essere arginato con azioni per migliorarne l’approvvigionamento idrico, ma anche sensibilizzando i cittadini su tutti gli aspetti riguardanti la conservazione e un loro uso sostenibile».

Secondo un elenco del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in Italia si contano 65 zone umide, per un totale di 82.331 ettari. Per sensibilizzare grandi e piccoli sulla necessità di tutelarle, i circoli di Legambiente Puglia hanno organizzato escursioni e iniziative online di educazione ambientale.

--- INIZIATIVE IN PUGLIA ---

LEGAMBIENTE MARGHERITA DI SAVOIA

Località: Salina di Margherita di Savoia

Tipo di iniziativa: Virtual tour presso la Salina di Margherita di Savoia, la più grande area umida d’Italia e del Mediterraneo. Un’escursione guidata online alla scoperta delle ricchezze della Salina e dell’importanza di convivenza tra impresa e ambiente.

Data, ora e luogo di svolgimento: venerdì 5 febbraio 2021 ore 9.30, in diretta streaming su Facebook https://www.facebook.com/legambientemargheritadisavoia

LEGAMBIENTE BARLETTA

Webinar “Aree umide costiere: scrigno di biodiversità e ruolo sistemico”.

Data, ora e luogo di svolgimento: martedì 2 febbraio 2021 alle ore 18.00 in diretta sulle pagine Facebook di Legambiente Barletta e BarlettaViva.

LEGAMBIENTE EUDAIMONIA - BARI

Località: Bari - Canale artificiale di Marisabella.

Tipo di iniziativa: raduno presso il cartello 'VARCO BRIGATA REGINA' (coordinate 41°07'45.0"N 16°51'07.4"). In apertura è prevista una passeggiata a piedi o in biciletta lungo il canale artificiale di Marisabella, con osservazioni agli uccelli stanziali e migratori.

Data, ora e luogo di svolgimento: sabato 6 febbraio 2021 dalle ore 10.30 alle ore 12.00.

Info. 328.1327315 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

LEGAMBIENTE LEVERANO E DELLE TERRE D’ARNEO

Località: Percorso delle “Vore”.

Tipo di iniziativa: passeggiata alla scoperta delle zone umide di Leverano fra vore e canali seguendo il percorso delle "Vore" presenti sul territorio, espressione di fenomeni carsici da cui si originano inghiottitoi dove confluisce l'acqua piovana, zone umide di cui una è al centro di un progetto di riqualificazione. L’iniziativa prevede una raccolta di rifiuti.

Data, ora e luogo di svolgimento: domenica 7 febbraio alle ore 9.30.

Info. 333.4345592 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

LEGAMBIENTE GALLIPOLI

Località: area umida “Li Foggi” nel Parco regionale di Punta Pizzo.

Tipo di iniziativa: passeggiata naturalistica alla scoperta dell'area umida "Li Foggi", un hotspot di biodiversità oggetto di particolare interesse tra i visitatori.

Data, ora e luogo di svolgimento: domenica 7 febbraio 2021 alle ore 09:00; evento in diretta Facebook: https://www.facebook.com/LegambienteGallipoli

