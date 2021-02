Rifiuti, partita la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata

TRINITAPOLI - Questo pomeriggio è cominciato il primo dei 3 turni previsti per la distribuzione dei sacchetti della raccolta differenziata. Dalle ore 14.30 alle ore 17.30 i cittadini possono recarsi presso i 4 punti allestiti (presso la biblioteca di Viale I Maggio, presso i bagni del Palasport di Via Mandriglia, Villa Giovanni XXIII, scuola di Via San Pietro), divisi per cognome e muniti di tessera sanitaria. L’impegno assunto dall’assessorato all’Ecologia guidato da Roberto di Feo sta fin qui producendo risultati positivi, in termine di organizzazione ed ordine, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. (Video)

Oggi sono in fila i cittadini con cognomi dalla A alla E. Si prosegue domani, venerdì 5 febbraio, dalla F alla N. E ancora, sabato 6 febbraio toccherà ai cognomi dalla O alla Z. È prevista la delega, alla quale si deve allegare la tessera sanitaria del delegante. La settimana prossima, dall'8 al 13 febbraio, si svolgeranno i successivi 2 turni di distribuzione. I tutto, con la collaborazione dei percettori del Reddito di cittadinanza e delle associazioni locali: Associazione nazionale Carabinieri, Guarde Ambientali e Trinitapolinfesta.

Per esigenze particolari o disabilità, si può richiedere la consegna a domicilio, chiamando il numero 0883.636328 dalle ore 9 alle ore 12.

«Ci prepariamo all’entrata in vigore del nuovo calendario per la differenziata - fa sapere di Feo - che vedrà aumentare il ritiro del vetro, da 1 turno mensile a 4 (ogni settimana), e ridurre al solo martedì quello della plastica. Ciascuno potrà integrare il conferimento, presso le oasi ecologiche automatizzate, che riattiveremo da lunedì, dando la possibilità di differenziare rifiuti pregiati ed accumulare crediti da spendere negli esercizi trinitapolesi».

