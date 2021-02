Rifiuti: calendario di raccolta ed isole ecologiche automatizzate per migliorare il servizio

TRINITAPOLI - Da lunedì scorso è in vigore il nuovo calendario per la raccolta differenziata. Importanti novità, anche per le isole ecologiche automatizzate ed i relativi incentivi economici, finalizzati a migliorare la pulizia della città, la qualità della differenziata ed il rispetto dell’ambiente. A curare l’iniziativa, gli assessori all’Ecologia, Roberto di Feo, ed alle Attività produttive, Sabrina Fiorentino. (Video)

Per le utenze domestiche, basterà porre il rifiuto nell’apposito sacchetto (tra quelli appena consegnati alle famiglie) e depositare la busta dalle ore 22 del giorno precedente alle ore 6 del giorno di ritiro: l’umido sarà raccolto lunedì, giovedì e sabato; la plastica ed i metalli saranno ritirati il martedì; carta e cartone, il mercoledì; ogni sabato (non più una sola volta al mese) sarà anche raccolto il vetro.

Ogni rifiuto pregiato (plastica, bottiglie e contenitori pet ed alluminio) potrà sempre essere conferito ogni giorno (da lunedì a domenica) dalle ore 8 alle ore 20 presso le tre isole ecologiche automatizzate: in viale Primo Maggio, via Cappuccini e via Nenni. Dal lunedì al sabato, i percettori del Reddito di cittadinanza assicureranno un servizio di assistenza al conferimento, dalle ore 15 alle 18. Sarà sufficiente strisciare la tessera sanitaria presso lo sportello di riconoscimento, quindi sfiorare con la mano il comparto nel quale riporre il rifiuto, infine attendere lo scontrino riepilogativo.

I punti accumulati danno diritto a crediti da spendere negli esercizi trinitapolesi convenzionati, contrassegnati dal bollino verde. Ogni 100 ecopunti, si avrà diritto ad uno sconto di 1 euro su una spesa minima di 10. Ogni 1.000 ecopunti accumulati, si potrà ritirare il blocchetto dei buoni, direttamente in Comune.

