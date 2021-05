La Regione finanzia il progetto comunale per la sicurezza e la viabilità dei ponticelli sul derivativo ofantino

TRINITAPOLI - La Regione Puglia ha finanziato lavori per 750mila euro per la manutenzione straordinaria di due viadotti per attraversamento del canale derivativo ofantino. Questa mattina, sul posto, in Contrada Paolo Stimolo, il consigliere regionale Filippo Caracciolo, il sindaco di Trinitapoli Emanuele Losapio, l’assessore ai Lavori pubblici Giustino Tedesco ed il consigliere comunale Orazio Miccoli. (Video)

Col primo stralcio di finanziamento (25% dell’intero importo) partirà un intervento di viabilità e messa in sicurezza a lungo atteso, sia da agricoltori trinitapolesi che barlettani, in un territorio agricolo di confine tra i due centri. A febbraio scorso, il progetto presentato dal Comune casalino. Nei giorni scorsi, l’ok della Regione, a testimonianza di una proficua filiera istituzionale, fondata sulla corretta progettualità e l’interesse del territorio.

COMUNE DI TRINITAPOLI Servizio di Comunicazione istituzionale