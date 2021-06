Trinitapoli celebra la Giornata mondiale dell’ambiente. Progetti: Salpi nuovo e riduzione della plastica

TRINITAPOLI - La Città celebra il 5 giugno, Giornata mondiale dell’ambiente, che quest’anno ha per tema il ripristino degli ecosistemi. Sono due le direttrici lungo cui si sta muovendo l’assessore all’Ambiente Giustino Tedesco, in collaborazione coi giovani colleghi assessori Roberto di Feo (Ecologia), Sabrina Fiorentino (Politiche giovanili) e Marta Patruno (Verde): recupero dell’ecosistema di Salpi nuovo e riduzione del consumo di plastica, anche in chiave anti-abbandono nell’ambiente.

A Salpi nuovo, l’amministrazione comunale, con fondi regionali, sta approntando interventi di ingegneria naturalistica, con l’installazione di isole per la nidificazione e la conservazione di specie di uccelli di interesse comunitario: sterna a zampe nere, gabbiano roseo e corallino e avocetta. Parallelamente, sono iniziati i lavori di recupero della Casa di Ramsar, il centro di educazione ambientale nel cuore della Zona umida, vandalizzato brutalmente un anno e mezzo fa.

Il secondo obiettivo, che vede il team assessorile in sinergia, è la riduzione del consumo di plastica: una delle iniziative è “l’acqua del sindaco” che entrerà presto in funzione, il chiosco d’acqua da bere a 5 centesimi al litro che permetterà il rifornimento con contenitori riutilizzati ed ecologici.

