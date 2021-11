Proclamato lo sciopero dei lavoratori del comparto ambientale per la giornata di lunedì. Oggi è preferibile non esporre l’umido

TRINITAPOLI - In seguito allo sciopero proclamato dai lavoratori del comparto igiene ambientale per la giornata di lunedì 8 novembre, questa sera è preferibile non esporre il sacchetto dell’umido. Infatti, per tutta la giornata di domani saranno garantiti soltanto i servizi essenziali (mercato settimanale, in prossimità delle scuole e nei luoghi maggiormente frequentati). La raccolta differenziata porta a porta riprenderà regolarmente come di consueto nella giornata di martedì 9 novembre.

Le sigle sindacali (Fp, Cgil, Fit-Cisl, Fiadel e Uil Trasporti) hanno unitariamente programmato l’agitazione, in seguito al mancato accordo nazione per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro “UtilItalia-Cisambiente-Legacoop”.

COMUNE DI TRINITAPOLI Servizio di Comunicazione istituzionale