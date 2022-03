Un tuffo d’inverno nel Mare Adriatico per proteggere le nostre coste tutto l’anno

MARGHERITA DI SAVOIA - Un tuffo in mare, sfidando le rigide temperature di una domenica mattina tipicamente invernale, per attirare l’attenzione sul tema della salvaguardia dell’Adriatico e di tutto il litorale marittimo: è l’evento di sensibilizzazione patrocinato dall’amministrazione comunale di Margherita di Savoia e svoltosi nello specchio d’acqua prospiciente il Lido Albatros, dal titolo “Proteggiamo il mare tutto l’anno”. Protagonisti dell’iniziativa i “Temerari del tuffo d’inverno”, associazione di Bisceglie non nuova a queste attività di sensibilizzazione e che riunisce numerosi appassionati del mare, patrimonio di fondamentale importanza per una terra tradizionalmente vocata all’accoglienza turistica e che bisogna tutelare con amore e grande attenzione soprattutto per evitare i rischi legati all’uso pervasivo dei materiali in plastica. Una cura che parte da comportamenti consapevoli e rispettosi dell’ambiente e che è finalizzata a proteggere una delle risorse maggiormente identitarie della nostra comunità. (Foto)

«La nostra amministrazione comunale - dichiara il sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto - ha recepito e sviluppato la proposta che ci è giunta da una meritoria associazione della BAT fortemente impegnata nella salvaguardia del territorio. Abbiamo dunque realizzato un simpatico gemellaggio nel nome del Mare Adriatico che ci ha permesso di mettere in mostra la nostra magnifica spiaggia che è stata molto apprezzata dai nostri ospiti. Grazie alla sinergia tra il consigliere delegato allo Sport Salvatore Schiavone e l’assessore ai servizi sociali Grazia Damato è stato possibile organizzare questa bellissima manifestazione, che si pone a tutela dell’ambiente e risponde anche all’esigenza di promuovere e valorizzare sul piano turistico lo splendido territorio di Margherita di Savoia».

