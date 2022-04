Palestranatura a Trinitapoli, il Prefetto ed i vertici delle forze di polizia incontrano i ragazzi

TRINITAPOLI - Il Prefetto di Barletta Andria Trani, Maurizio Valiante, ha partecipato questa mattina a Trinitapoli alla prima tappa dell’evento “paleSTRANAtura 2022”, organizzato dal Coni per conciliare la pratica dello sport con la valorizzazione del territorio ed il rispetto dell’ambiente.

Nel corso del suo saluto agli studenti, il Prefetto ha ringraziato il Presidente regionale ed il delegato provinciale del Coni per aver promosso sull’intero territorio provinciale un’iniziativa in grado, attraverso il grande potenziale dello sport, di trasmettere alle giovani generazioni valori preziosi come quelli della cultura, della legalità, della sana e leale competizione, del rispetto delle regole e del prossimo.

A seguire, il Prefetto Valiante, unitamente ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, si è recato presso Palazzo di Città dove ha incontrato i tre Commissari Straordinari Giuseppina Ferri, Salvatore Guerra e Massimo Santoro, quale segno di attenzione nei confronti della comunità di Trinitapoli e per attestare una tangibile vicinanza dello Stato in un’ottica di proficua cooperazione istituzionale tra Comune, Prefettura e forze dell’ordine e di interazione con la società civile.

Prefettura di Barletta Andria Trani