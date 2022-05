Raccolta rifiuti, PD Margherita di Savoia: “Servizi parziali o inesistenti, la città non merita questi disagi”

MARGHERITA DI SAVOIA - Sono passati alcuni mesi dall’inizio del nuovo servizio di raccolta rifiuti a Margherita di Savoia, e dopo una sequela infinita di proroghe tecniche avevamo sperato in un servizio efficiente, regolato da un contratto di appalto che prevede obblighi precisi, standard di servizi, obiettivi chiari, vincoli definiti e inderogabili, invece la città annaspa tra le erbacce, rifiuti non raccolti e servizi mai espletati. (Leggi)

Del tracciamento della raccolta dei rifiuti non abbiamo alcuna informazione, ma i cittadini salinari ricevono come sempre la tassa sui rifiuti (TARI) sempre al massimo delle aliquote.

Persino il ritiro degli ingombranti viene oggi disatteso (leggi, ndr).

Avevamo sperato per la nostra città un volto pulito e una dignità ambientale che sembra ormai non interessare a certa politica, ma anche un costo sostenibile e congruo al servizio ricevuto. Non è stato ancora attivato alcun Centro comunale di raccolta, che potrebbe dar sfogo alle esigenze di molti cittadini nella necessità di smaltire ingombranti, assente la campagna informativa, nessuna attività di sensibilizzazione.

Basta camminare per le strade della città e vedere che i servizi di spazzamento, scerbatura e rimozione foglie in pratica sono un’utopia. Anzi, si procede al taglio indiscriminato di erbacce senza la contestuale raccolta, lasciando per giorni erbacce esposte a venti e calura (le zanzare ringraziano). Carente è il lavaggio delle strade, che sul capitolato è servizio espressamente richiesto con precisi e inderogabili standard di qualità e frequenza. Assente è la pulizia delle caditoie, servizio tanto elementare quanto utopico.

Probabilmente il sindaco è l’assessore all’ambiente sono distratti dalla prossima campagna elettorale, ma noi sempre attenti ai temi collettivi vogliamo regalargli questa nostra nota, nella speranza che possano riprendere contatto con la realtà cominciando a pensare ai bisogni concreti ed essenziali di questa città.

Auspichiamo venga posto rimedio a questa grave inefficienza, sperando che qualcuno ci ascolti. Restiamo in attesa di riscontri in merito. Vi terremo aggiornati.

PARTITO DEMOCRATICO Margherita di Savoia