Bollettino epidemiologico Regione Puglia del 4 settembre 2020

BARI - Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro, informa che oggi – venerdì 4 settembre 2020 - in Puglia, sono stati effettuati 3.319 test per l’infezione da Covid-19 Coronavirus e sono stati registrati 117 casi positivi: 70 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 23 in provincia di Taranto, 5 fuori regione.

Non sono stati registrati decessi.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 4.9.2020 è disponibile al link: Bollettino epidemiologico.

Press Regione Puglia