Mercoledì 4 maggio, Forum sui Giovani “La città che ci piace!”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Proseguono con grande entusiasmo gli appuntamenti con i forum di Viviamo San Ferdinando. Il prossimo incontro, coinvolgente e dall’alto valore sociale, avrà luogo mercoledì 4 Maggio, alle ore 20:30, presso il locale Astor, dove Elena Pestillo aprirà il sipario su “La città che ci piace!”.

Protagonismo dei giovani, cittadinanza attiva per la cura e la valorizzazione della nostra città, progettazione sociale ed educativa, saranno al centro del dibattito che vedrà coinvolti: Elena Pestillo (Candidata Sindaco Viviamo San Ferdinando), Raffaele Dicorato (Candidato al Consiglio Comunale), Pina Abbinati (Insegnante), Loredana Leuce (Psicologa).

Liberi di... vivere, sognare, creare, progettare: questo lo slogan scelto per rendere ancora più chiaro il nostro obiettivo di coinvolgimento attivo dei giovani nella vita del nostro territorio, attraverso la formulazione di proposte, l’ideazione di progetti per la riqualificazione di zone della città di San Ferdinando di Puglia. Non solo: i nostri giovani protagonisti del proprio futuro, perché non si può parlare di next generation Eu senza che i giovani siano protagonisti. La politica ha ancora molto da fare per loro, ma per intraprendere la strada giusta, la politica deve mettersi al loro ascolto: il futuro appartiene ai giovani e dai giovani dobbiamo ripartire.

