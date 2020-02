SalèinHotels Group protagonista della promozione delle eccellenze territoriali alle fiere del turismo internazionale

MARGHERITA DI SAVOIA - «Da 6 anni, SalèinHotels Group rappresenta un punto di riferimento per la promozione del territorio di Margherita di Savoia, nonché gli unici operatori a rappresentare la provincia di Barletta-Andria-Trani presso i teatri internazionali del turismo, grazie all’opportunità data dall’ente PugliaPromozione che si impegna da anni a far conoscere la puglia nel mondo.

SalèinHotels Goup è un progetto nato dalle tre strutture (Hotel Belvedere, Ristorante Hotel Rinelli, Beach Hotel Paradiso dei Giovani) che negli anni si sono impegnate nella promozione del territorio, durante le fiere del turismo internazionale come il WTM di Londra, il TTG di Rimini, con l’alternarsi di vari operatori del settore, fino ad arrivare ad oggi con un gruppo più che consolidato.

Anche quest’anno si è conclusa positivamente l’esperienza della BIT di Milano, dove gli operatori (Hotel Belvedere, Ristorante Hotel Rinelli, Beach Hotel Paradiso dei Giovani, B&B La Villetta, B&B L’Airone, B&B La Nonnina Suites) hanno incontrato tour operator e agenzia di viaggio B2B. La BIT di Milano è un palcoscenico internazionale dove esperti del settore turistico si incontrano per stringere rapporti commerciali e occasione di aggiornarsi sulle nuove tecnologie e tendenze del settore.

L’obiettivo di questo gruppo di operatori è quello di promuovere le eccellenze del territorio, cercando di destagionalizzare il turismo, affacciandosi ai mercati maggiormente interessati alla Puglia come quello tedesco, francese e dei Paesi dell’Est Europa in generale, prendendo contatti di collaborazioni future anche con Russia, Cina e America. Inoltre, quest’anno si è scelto di essere accompagnati dalla guida turistica di Territoriamo, che offre un prodotto esperienziale nuovo nel territorio della “Puglia Imperiale”.

L’azione del gruppo si estende anche alla promozione del territorio sul posto, allestendo un gazebo in piazza nelle domeniche di aprile/maggio (prima esperienza nel 2019) per dare una prima accoglienza ai visitatori che approfittano del primo sole per fare una passeggiata sul lungomare di Margherita di Savoia, dando un senso di organizzazione turistica già all’alba dell’estate.»

STAFF SALEINHOTELS GROUP