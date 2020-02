Tutto pronto per la 13^ edizione della Mare&Sale Half Marathon, l’esclusiva gara podistica nazionale nella Salina di Margherita

MARGHERITA DI SAVOIA - Manca meno di un mese al grande evento del 15 marzo: la Gara Podistica Nazionale Mare&Sale Half Marathon. (Video)

Quest’anno, per la prima volta, si disputerà sulla distanza dei 21 km e sarà sempre all’interno della Riserva Naturale della Salina di Margherita di Savoia, con partenza alle ore 9 dal piazzale antistante lo stabilimento Atisale in via Africa Orientale, 50. Il percorso, tra i più scorrevoli d’Italia, è tutto pianeggiante e comprenderà una buona parte della Salina, fatta eccezione per un tratto di 1 km che toccherà il centro abitato.

Alte le aspettative degli addetti ai lavori e degli organizzatori dell’ASD Margherita di Savoia Runners.

Già in data odierna ci sono svariate iscrizioni di atleti provenienti da altre regioni: Sardegna, Piemonte, Calabria, Campania e Basilicata; tra gli iscritti figura persino un atleta irlandese.

Per la prima volta nella storia margheritana, per la promozione turistica in bassa stagione, è stato realizzato un pacchetto turistico a tre mesi dall’evento con la locale Arimà (Associazione Strutture Ricettive Margherita di Savoia) di sole 45 euro a persona che comprende: pranzo, visita in Salina, cena, pernottamento, prima colazione e doccia post gara.

La manifestazione è andata sempre crescendo ed è passata dai 339 partecipanti della Prima Edizione (2008), che era di soli 9 km (organizzata in luglio), agli oltre 1000 partecipanti con percorso di 10 e poi 15 km.

Anche la partecipazione del pubblico è andata conseguentemente aumentando col tempo.

Dal 2009 si è svolta la prima domenica di marzo, poi dal 2011 l’ultima domenica di febbraio ed è da sempre inserita nel Calendario Nazionale FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera), quest’anno nuovamente a marzo e 5° Memorial “Ruggiero De Mango”, che ricorda il nostro amico operaio scomparso anni fa’ mentre lavorava in Salina.

Negli anni, alla diffusione e promozione dell’evento hanno collaborato emittenti televisive nazionali come RaiTre (Redazione Raitre Puglia), Telenorba (TGNorba24), Telesveva, Teleregione e Ritmo ‘80-Love FM.

Col tempo il nostro team ha avuto collaborazioni con svariate associazioni cittadine; inoltre, abbiamo coinvolto docenti e ragazzi dell’Istituto Alberghiero di Margherita di Savoia che ogni anno realizzano splendidi buffet dolci e salati per tutti gli atleti, oltre al supporto di noti ristoratori locali.

Quest’anno, per la prima volta, tutti gli atleti (come è prassi della mezza maratona) riceveranno all’arrivo una splendida medaglia dorata a forma di margherita.

I partecipanti riceveranno uno zainetto da tracking con gadgets e prodotti tipici locali. Il vincitore e la vincitrice di ogni edizione riceveranno, come da prassi, una scultura di sale realizzata dal saliniere Raffaele Valerio e braccialetti in oro o argento realizzati dall’orafo Domenico Giacomantonio.

Tutti i primi cinque atleti di ogni categoria (maschile e femminile) andranno a premio.

L’evento avrà il Patrocinio di: Regione Puglia, Provincia BAT e Comune di Margherita di Savoia.

FRANCESCO DI LECCE (Vice-Presidente ASD Margherita di Savoia Runners)