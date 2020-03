Trinitapoli, Iannella: «Domani sospeso il mercato settimanale per sanificazione dell’area»

TRINITAPOLI - «La comunità si sta impegnando e sta facendo rete con responsabilità. Con attenzione stiamo portando avanti azioni capillari per la tutela dei cittadini. Lunedì, mercato settimanale sospeso». Il vicesindaco ed assessore alla Protezione civile, Maria Iannella, ha commentato così ieri sera l’opera di disinfestazione, sanicazione e disinfezione degli ambienti pubblici, alla quale ha personalmente assistito fino a tarda ora.

Dal Comune ai locali scolastici, passando per sedi di associazioni ed area mercatale: per la totale efficacia dei prodotti usati serve attendere diverse ore: «Per questo motivo - fa sapere Iannella - lunedì mattina il mercato settimanale non si terrà, in quanto in queste ore si sta provvedendo ad una pulizia accurata anche della zona di Via Mandriglia e Via Nenni».

La situazione è sotto controllo e non la si deve esasperare: questa resta la raccomandazione, mentre in Comune è attivo il Coc (centro operativo comunale per la gestione della situazione). «Non abbiamo fortunatamente nessun contagio trinitapolese registrato», ribadisce il vicesindaco, dopo che nelle scorse ore già il primo cittadino Francesco di Feo aveva rassicurato la popolazione. «L'invito - conclude Iannella - è di osservare il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, le direttive regionali, ed affidarsi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali, che dal Comune giungeranno con puntualità e regolarità».

COMUNE DI TRINITAPOLI Servizio di Comunicazione istituzionale