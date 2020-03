Coronavirus, si va verso la chiusura generalizzata dei mercati. Montaruli: «È il momento della responsabilità»

ANDRIA - Un lavoro immane quello svolto dalle Associazioni di Rappresentanza in queste ore frenetiche dal punto di vista logistico ed organizzativo. Ordinanze sindacali, delibere di giunta ed altri provvedimenti, interlocuzioni telefoniche con le Istituzioni, Sindaci ed Assessori, Dirigenti comunali ed addetti delle Forze dell’Ordine. Un’attività frenetica che vede ancora una volta in prima linea le Associazioni UniPuglia e CasAmbulanti.

Proprio il responsabile dei Sodalizi, Savino Montaruli, ha comunicato che l’ennesima riunione nella mattinata del giorno mercoledì 11 marzo ha portato ad una determinazione di consapevolezza. Si sta andando verso la chiusura generalizzata dei mercati anche in Puglia.

Montaruli, a tal proposito ha dichiarato: “È un dato di fatto ed anche se la norma vieta lo svolgimento dei mercati unicamente nelle giornate di sabato e di domenica, comprendiamo le esigenze sia delle Amministrazioni ma anche degli Operatori economici. Infatti, gli ultimi mercati che si sono svolti e quelli che ancora oggi, pochissimi, si stanno svolgendo, fanno registrare cali di afflussi superiori persino al 90% e cali delle vendite di oltre l’80%. Una situazione drammatica che ci impone di concentrarci, come stiamo ormai facendo da tempo, sul riconoscimento di Categoria Disagiata e l’ottenimento delle richieste contenute nel nostro Documento redatto proprio la mattina dell’11 marzo e trasmesso alle Autorità competenti, condiviso altresì anche da altre Sigle di Rappresentanza. Il momento è drammatico e se davvero questa emergenza da Coronavirus abbia richiesto queste misure così drastiche allora ci si prepari alla più grande crisi economica e sociale degli ultimi decenni. Questo è il momento della responsabilità quindi da un lato la consapevolezza delle perdite subite, dall’altro il massimo sforzo collegiale per ottenere quei risarcimenti, riconoscimenti ed indennizzi dovuti per salvare una Categoria in profonda agonia che ora rischia seriamente di estinguersi”.

Area Comunicazione UniPuglia