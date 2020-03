Fuga dal Nord verso il Sud, Forza Italia Puglia: «Presenteremo un esposto. Si può sbagliare una volta, due no»

BARI - Nota di tutti i parlamentari pugliesi e consiglieri regionali di Forza Italia.

«Presenteremo un esposto contro coloro che non hanno vigilato e non hanno impedito che si ripetesse l’incredibile esodo dalla Lombardia al Sud, proprio come accaduto lo scorso 7 marzo (leggi, ndr). Una volta si può sbagliare, ma due no. È ingiustificabile che sia stata consentita una disordinata “fuga per il contagio” che rasenta il crimine, a causa di un’inconcepibile condotta omissiva nei controlli, figlia di una colpevole e grave indifferenza di talune frange delle istituzioni. Quali rimedi sono stati assunti dopo l’esodo del 7 marzo, in cui treni stracolmi, in violazione di qualsivoglia profilassi, portarono migliaia di persone da Nord a Sud? Unità nazionale sia, niente polemiche “di appartenenza”, ma restano le responsabilità per questi gravissimi incidenti che rischiano di vanificare lo sforzo e i sacrifici di tantissimi cittadini».

Comunicato Stampa FORZA ITALIA Puglia