Coronavirus, sanferdinandese positivo presso il “Don Uva” di Foggia. Puttilli: «Caso a zero impatto sulla città»

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Anche a San Ferdinando di Puglia, unico comune della Provincia di Barletta-Andria-Trani ad essere stato graziato dal Coronavirus, si registra il primo caso di positività al Covid-19. La comunicazione è stata data al sindaco Salvatore Puttilli dalla Prefettura di Barletta, nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile.

“Si tratta di un cittadino sanferdinandese, al quale va in questo momento il mio virtuale abbraccio e la mia vicinanza - ha precisato il primo cittadino sanferdinandese (video) -, che risulta essere stato ricoverato, da circa un mese, presso la clinica “San Francesco” di Foggia, dove era stato sottoposto ad altro intervento chirurgico”. “Successivamente era stato trasferito al “Don Uva”, sempre a Foggia, per la conseguente riabilitazione. Qui, purtroppo, ha contratto il contagio - ha chiarito Puttilli -. Il nostro concittadino, al momento, sta bene e, ovviamente, nella struttura del “Don Uva” resterà fino a quando non sarà negativizzato”.

“È un caso, dunque - conclude il sindaco sanferdinandese -, che ritengo a zero impatto sulla città, anche perché mi risulta che viva da solo, in quanto la sua famiglia è residente fuori San Ferdinando di Puglia”.

GENNARO MISSIATO LUPO