Di Feo: «D’accordo con la Prefettura: per riaprire il cimitero attendiamo la “fase 2”»

TRINITAPOLI - Non sarà possibile per il momento riaprire il cimitero: il vertice di oggi in Prefettura ha confermato quanto annunciato nelle scorse ore dal sindaco Francesco di Feo, che prudenzialmente questa mattina non aveva disposto l’apertura dei cancelli.

La facoltà di consentire visite contingentate, in tempo e numero, resta sul tavolo dei sindaci della BAT come strumento utile nella “fase 2”. A tal proposito si attendono indicazioni dal Governo, in relazione alla curva epidemiologica.

