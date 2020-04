Aumentano i controlli per il contenimento del virus. Nuova stretta in vista del 25 aprile e del 1° maggio

BARLETTA - Nel corso della riunione tenuta quest’oggi in videoconferenza dal Prefetto di Barletta-Andria-Trani, Maurizio Valiante, i Sindaci della provincia hanno pianificato, in vista dei prossimi ponti del 25 aprile e del 1° maggio, l’intensificazione delle misure di vigilanza e controllo del territorio a supporto delle Forze di Polizia già sperimentate, con ottimi risultati, in occasione delle festività pasquali. Pertanto, nel pomeriggio di domani il Prefetto terrà due Riunioni Tecniche di Coordinamento con i vertici delle Forze di Polizia di Bari e Foggia per la definizione del piano delle misure straordinarie di controllo in vista dei ponti del 25 aprile, Anniversario della Liberazione, e del 1° maggio, Festa dei Lavoratori.

Per il 25 aprile, 75° anniversario della Liberazione, in considerazione della vigenza dei provvedimenti restrittivi legati all’emergenza sanitaria in atto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha escluso la possibilità che siano organizzate cerimonie da parte dei Prefetti sul territorio, prevedendo in via eccezionale che eventuali iniziative territoriali o locali, da realizzarsi mediante la sola deposizione di corone presso i monumenti ai caduti, avvengano alla presenza esclusiva della Autorità deponente, senza il coinvolgimento di altre autorità o formazioni militari e comunque senza forme di assembramento o di raggruppamenti della popolazione.

