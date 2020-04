Emergenza Coronavirus: Trinitapoli, tutti gli aggiornamenti di martedì 21 aprile

TRINITAPOLI - Nessun caso nuovo a Trinitapoli. Attendiamo la negativizzazione (ad horas) dell'unico contagio registrato a Trinitapoli dall'inizio dell'epidemia.

DOMUS LAURETANA - Sulla Domus Lauretana, dove la scorsa settimana è stato registrato un caso di positività di un anziano ospite della RSA (non trinitapolese e purtroppo deceduto sabato), attendiamo il secondo giro di tamponi, dopo quelli negativi già effettuati sul personale sanitario della struttura e sugli ospiti. (Video)

LA “FASE 2” - Siamo concertando con la Prefettura i dettagli della “fase 2” appena il Governo la disporrà, in base ai dati epidemiologici.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE - Domani la Cabina di regia per l'emergenza affronterà le possibili misure a sostegno delle attività produttive. Ricordiamo che già si è deliberato lo scomputo Tari per i mesi di chiusura, nonché l'esenzione Cosap 2020 per gli esercizi commerciali.

RESTIAMO A CASA - Dobbiamo continuare a restare a casa finché non potremo ripartire gradatamente. Da domani varieremo la formula e la durata di questa fascia di aggiornamento, riservandoci comunque di trasmettere in qualsiasi momento, ove necessario. Andrà tutto bene, se ci comporteremo bene.

COMUNE DI TRINITAPOLI Servizio di Comunicazione istituzionale