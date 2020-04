Trinitapoli, la cabina di regia prepara la “fase 2” per le attività

TRINITAPOLI - La cabina di regia prepara la “fase 2”, per far trovare pronta la città, appena il Governo disporrà la fine del lockdown. Anche ieri sera in videoconferenza l’amministrazione comunale ha ascoltato le istanze di esercenti, associazioni e parti sociali.

Nel corso del confronto sono stati illustrati i provvedimenti adottati dalla Giunta comunale in favore delle attività produttive: scomputo Tari per i mesi di chiusura degli esercizi ed esenzione dalla Cosap per tutto il 2020.

All’ordine del giorno, anche le prescrizioni sanitarie e di sicurezza da seguire alla riapertura. In linea coi Dpcm e con le relative misure di contenimento del virus, sono già stati avviati i servizi di prenotazione telefonica o online e consegne a domicilio da parte di pizzerie e bar. Le Forze dell’Ordine monitorano il corretto svolgimento delle attività.

