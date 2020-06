Margherita di Savoia festeggia il conferimento della settima Bandiera Blu consecutiva

MARGHERITA DI SAVOIA - Una cerimonia sobria, nel rispetto delle vittime della tragica epidemia di Covid-19 e nell’osservanza delle norme sul distanziamento sociale tuttora in vigore per prevenire un colpo di coda del virus, ha salutato la consegna della settima Bandiera Blu alla città di Margherita di Savoia.

A fare gli onori di casa, in Piazza Libertà, il Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto che, accompagnato dall’intera amministrazione comunale, ha salutato le autorità presenti, fra le quali il Ministro per gli Affari Regionali on. Francesco Boccia, S.E. il Prefetto di Barletta-Andria-Trani Maurizio Valiante, il Presidente di FEE Italia (Foundation for Environmental Education, l’organizzazione che attribuisce l’ambito riconoscimento) Claudio Mazza, il Capitano di Corvetta Stefano Rotolo, comandante in seconda della Capitaneria di Porto di Barletta, la Presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli, amministratore unico delle Terme di Margherita di Savoia, ed il presidente dell’Associazione Stabilimenti Balneari Antonio Capacchione. (Video)

Grande soddisfazione traspare dalle parole del sindaco Lodispoto: «Sono orgoglioso di poter affermare che, in tutti e sette i punti di rilevamento, la qualità delle nostre acque marittime è stata definita eccellente. Un dato che ci riempie di orgoglio e che è stato sottolineato con grande evidenza anche dagli organi di stampa: la Puglia è, al pari della Sardegna, al top delle classifiche nazionali con il 99,7% di coste balneabili di eccellenza. La qualità del nostro mare è stata confermata, proprio in questi giorni, dall’assegnazione delle tre Vele Blu da parte di Legambiente e Touring Club Italia: ben vengano questi riconoscimenti, che attestano in maniera inequivocabile la bellezza del nostro litorale e ne rilanciano l’immagine in chiave turistica soprattutto in un momento come questo in cui servono incentivi per rilanciare un settore in sofferenza per le conseguenze della pandemia. L’estate ormai alle porte non deve indurci ad abbassare la guardia, non dobbiamo dimenticare che il nemico invisibile non è ancora stato sconfitto definitivamente. I nostri operatori balneari si stanno adoperando per garantire la massima sicurezza per i turisti: è un ulteriore sforzo che va evidenziato e che sta a testimoniare la grandissima professionalità di questa categoria di fondamentale importanza per il nostro territorio».

Il riconoscimento della Bandiera Blu a Margherita di Savoia, come ha sottolineato l’on. Boccia, è motivo di orgoglio per tutti i pugliesi per la dimostrata capacità di fare squadra e vivere in armonia con la natura: un merito che va condiviso con tutti i cittadini e con gli operatori del settore turistico e che, proprio per questo motivo, rappresenta un segnale forte per la ripartenza economica di tutto il Paese.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE