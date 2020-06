Ristrutturazione e messa in sicurezza per la palazzina di via Isonzo, sarà destinata ad archivio comunale

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Con Deliberazione n. 61 del 05/06/2020, la Giunta comunale di San Ferdinando di Puglia - su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici ed Ambiente, Aniello Masciulli, e premesso che l’art. 1 della legge 27 dicembre 2020, n. 160, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ha previsto l’assegnazione di contributi ai Comuni per interventi, tra gli altri, utili all’adeguamento e alla messa in sicurezza di edifici pubblici appartenenti al patrimonio comunale - ha approvato gli indirizzi su come utilizzare tali risorse assegnate al Comune di San Ferdinando dì Puglia, pari ad € 90.000,00.

In particolare, la Giunta, considerando che:

a) l’Amministrazione comunale ha la necessità di destinare altri locali ad uso archivio, possibilmente nelle vicinanza della Sede comunale;

b) la palazzina sita in via Isonzo, si presta ad essere destinata ad archivio per gli Uffici dei Settori Tecnici (Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia Privata);

c) la stessa necessita di un intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza;

d) l’immobile è inserito nel Piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari, approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 8 del 30.04.2020, quale immobile suscettibile di valorizzazione;

ha così deciso ritenendo di dover perseguire i citati obiettivi utilizzando i fondi di cui all’art. 1 comma 29 della Legge 160/2019, per la ristrutturazione e massa in sicurezza dello stabile di che trattasi anche al fine di destinarlo ad archivio comunale.

Il Responsabile Unico del Procedimento, che effettuerà le funzioni di Progettista e Direttore di lavori, sarà il geom. Mauro Ciccarelli, per il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, si provvederà invece ad affidare un incarico professionale esterno, non essendo presente all’interno della Struttura Tecnica comunale personale disponibile con la necessaria qualifica, per le note gravi carenze di Organico.

GAETANO DALOISO