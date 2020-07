Inaugurato il presidio sanitario a supporto dei lidi balneari di Margherita di Savoia

MARGHERITA DI SAVOIA - Rappresenta un importante passo in avanti l’inaugurazione del Presidio Sanitario di primo soccorso, dotato di autoambulanza di soccorso avanzato munita di apparecchiature tecnologiche collegate al Sistema Regionale di Telecardiologia e di moto d’acqua per il soccorso in mare, istituito in collaborazione con la Direzione Generale della ASL BT e con il Servizio 118 e destinato agli stabilimenti balneari di Margherita di Savoia e ai loro utenti.

L’iniziativa, riproposta con tecnologie avanzate a distanza di circa 15 anni, è stata ufficialmente tenuta a battesimo dal Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto alla presenza del consigliere regionale Filippo Caracciolo, del Direttore Generale della ASL BT avv. Alessandro Delle Donne, del Coordinatore Regionale del Servizio 118 per la ASL BT dott. Donato Iacobone, dal Presidente dell’Associazione Stabilimenti Balneari Margherita di Savoia avv. Antonio Capacchione e del personale dell’AVM che si occuperà del servizio.

«La grande sfida di questa estate - ha dichiarato il Sindaco Lodispoto - è garantire la sicurezza su tre fronti distinti: la sicurezza dei cittadini, attraverso un incremento della presenza delle Forze dell’Ordine che abbiamo ottenuto grazie alla collaborazione di Carabinieri, Polizia di Stato ed Esercito; la sicurezza in mare, che verrà garantita dal servizio di salvamento predisposto su iniziativa dell’Associazione Stabilimenti Balneari di Margherita di Savoia e che viene costantemente salvaguardata grazie alla preziosa opera della Capitaneria di Porto che vigila sul nostro litorale, insignito per il settimo anno consecutivo della Bandiera Blu; la sicurezza dal punto di vista sanitario, che si avvale a partire da oggi di questo innovativo servizio per il quale mi sento di ringraziare per la loro disponibilità i vertici della ASL BT. La tutela della salute è fondamentale soprattutto in quest’anno segnato dall’emergenza Covid, ragion per cui rinnovo ancora una volta il mio appello ora che i turisti sono già arrivati nella nostra cittadina: servono comportamenti seri e rigorosi, il rispetto delle regole ci permetterà di vivere l’estate in sicurezza».

