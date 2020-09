Trinitapoli, 10 casi Covid in settimana. Il commissario chiude Comune e mercato. Annullati gli appuntamenti elettorali

TRINITAPOLI - Questo pomeriggio, il commissario straordinario Angelo Caccavone ha disposto con ordinanza la chiusura degli uffici comunali per la giornata di domani, lunedì 7 settembre, per consentire le necessarie attività di sanificazione degli ambienti di Palazzo di Città, a seguito dell’accertamento di un caso positivo tra i dipendenti comunali.

In totale, a Trinitapoli, si contano 10 casi di contagio, registrati in questa settimana, già tutti isolati e sotto sorveglianza sanitaria, di persone tutte quante in buone condizioni di salute.



In questa fase, in considerazione della consueta alta affluenza al mercato, con separata ordinanza, il Commissario straordinario, nell’ambito delle periodiche operazioni di sanificazione, ha disposto sempre per la giornata di domani, lunedi 7 settembre, la sanificazione anche dell’area mercatale, per consentire ai cittadini e agli operatori mercatali di poter svolgere in piena sicurezza l’attività già a partire dalla prossima settimana. Il mercato pertanto domattina non sarà aperto. (Leggi ordinanza)



In tale contesto, anche gli appuntamenti elettorali in programma questa sera a Trinitapoli si fermano per evitare eventuali assembramenti. Entrambi i candidati in lizza, responsabilmente e coerentemente, di loro iniziativa, hanno ritenuto opportuno rinviare i loro comizi previsti per la serata di oggi.

Comunicato Stampa Comune di Trinitapoli