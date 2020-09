Covid, prorogata l’ordinanza sui dispositivi di sicurezza. Domani riapre il Comune di Trinitapoli

TRINITAPOLI - Sono 13 i trinitapolesi attualmente positivi al Covid 19. Lo fa sapere il commissario prefettizio, Angelo Caccavone, che in queste ore ha prorogato di un mese l’ordinanza sull’obbligo di dispositivi di sicurezza negli spazi pubblici. Domani riaprirà il Palazzo di Città sebbene con accessi contingentati, mentre viene rinviata per precauzione la biciclettata organizzata dall’Osservatorio sulla legalità.

CONTAGI SOTTO CONTROLLO - Dopo l’incremento di contagi degli ultimi giorni, Caccavone torna a raccomandare prudenza, pur tranquillizzando la popolazione casalina: «Il dato aggiornato - spiega il commissario straordinario - riguarda soggetti già isolati e sottoposti a sorveglianza sanitaria».

PROROGATA L’ORDINANZA - Ad ogni modo, è di questo pomeriggio la firma di una nuova ordinanza con cui Caccavone, in linea con l’ultimo Dpcm del Governo, ha prorogato dal 7 settembre al 7 ottobre l’obbligo dell’uso di dispositivi a protezione delle vie respiratorie: il provvedimento è valido nelle ore serali e notturne (dalle 18 alle 6) e riguarda viale Vittorio Veneto e le ville comunali (in Via Papa Giovanni XXXIII, in Via Marconi, in Via Libertà (Pineta) ed alla Zona C2A), dove cioè sono possibili assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale.

COMUNE RIAPERTO AD ACCESSI CONTROLLATI - Trascorse le 24 ore dalla sanificazione dei locali, domani potranno riaprire al pubblico anche gli uffici comunali: gli accessi della utenza avverranno secondo puntuali misure organizzative volte ad assicurare condizioni di sicurezza per utenti e dipendenti comunali, opportunamente esposte sul sito web del Comune e all'esterno degli uffici.

RINVIATA LA BICLETTATA DELLA LEGALITÀ - Dopo il rinvio dell’evento del 5 settembre, “Bar Felicidad” sul cyberbullismo, anche il terzo appuntamento con l’Osservatorio sulla legalità viene rimandato a prossima data: «Abbiamo ritenuto di recepire le indicazioni di genitori, insegnanti ed organizzatori - spiega il commissario Caccavone - procrastinando l’evento sulla Costituzione, previsto per giovedì. Come per la manifestazione di sabato, considerando l’alto valore formativo per i giovani, intendiamo consentire a tutti una partecipazione in serenità e spensieratezza, quando il momento sarà più propizio».

L’APPELLO - «È bene rinnovare l’invito a tutta la cittadinanza le disposizioni nell’interesse di tutti - conclude il commissario -: al fine di contenere un’ulteriore diffusione del virus, si mantengano responsabilmente comportamenti prudenti, evitando assembramenti, indossando le mascherine».

COMUNE DI TRINITAPOLI Servizio di Comunicazione istituzionale