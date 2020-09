Cervia, il Comune di Margherita presente al progetto Associazione Europea delle Città del Sale

CERVIA - L’assessore alle finanze del Comune di Margherita di Savoia, dott.ssa Francesca Santobuono, ha rappresentato l’amministrazione comunale in occasione del convegno indetto a Cervia dalla costituenda Associazione Europea delle Città del Sale, cui il nostro Ente Locale ha deciso di aderire con la Delibera di Giunta Comunale n. 95 dello scorso 5 agosto.

«Il motivo che ci porta a condividere questo progetto - ha affermato nel suo intervento l’assessore Santobuono - è scritto nei destini e nel DNA delle nostre comunità. Margherita di Savoia ha caratterizzato fortemente la propria identità sociale, economica e culturale attorno alla produzione del sale. La cultura ed il turismo, aspetti fortemente correlati tra loro, si fondano oggi più che mai sull’intima relazione con i territori, con la loro storia e quindi con i caratteri maggiormente identitari della comunità. L’amministrazione comunale di Margherita di Savoia condivide in pieno le linee guida di questo percorso comune perché sono il presupposto fondamentale per la tutela di interessi condivisi come la valorizzazione del territorio, le iniziative di sviluppo sostenibile, di promozione turistica e di marketing strategico, la tutela delle risorse ambientali, culturali e paesaggistiche ma soprattutto la creazione di un nuovo modello di governance che sia in grado di rivedere i sistemi normativi e di favorire l’accesso ai finanziamenti su scala nazionale e comunitaria».

Al termine dei lavori gli enti aderenti al progetto Associazione Europea delle Città del Sale hanno convenuto di approntare una bozza di statuto, da approvare entro il mese di dicembre 2020, per favorire la presentazione di progetti strategici di sviluppo finalizzati all’accesso alle linee di finanziamento comunitarie.

«Come amministratori locali - commenta con soddisfazione il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto - abbiamo il dovere di tutelare i lavoratori delle saline ed onorare così l’impegno ed i sacrifici dei nostri padri. Ma nel contempo avvertiamo la necessità di individuare percorsi e strumenti di valorizzazione del territorio e delle risorse legate alla produzione del sale. Come è noto, il Comune di Margherita di Savoia sta portando avanti, in collaborazione con la Regione Puglia e con la Soprintendenza ai Beni Culturali, un ambizioso progetto per la realizzazione di un vero e proprio Museo multimediale del Sale presso lo storico capannone Nervi: l’obiettivo è la creazione di un accumulatore culturale che andrà a proporsi non solo come elemento di forte caratterizzazione del nostro territorio ma anche come strumento per la creazione di nuovi posti di lavoro».

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE