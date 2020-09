Covid-19, altri 2 positivi a Trinitapoli. Losapio: «Invito la comunità a rispettare le regole anti-contagio»

TRINITAPOLI - Oggi, martedì 29 settembre 2020, in Puglia, sono stati effettuati 4.131 test per l’infezione da Covid-19 Coronavirus e sono stati registrati 76 casi positivi: 24 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 6 nella provincia BAT, 37 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Non sono stati registrati decessi.

Oggi a Trinitapoli sono stati riscontrati 2 nuovi contagi tra concittadini già in isolamento ed in attesa di tampone nei giorni scorsi.

Il sindaco Emanuele Losapio ribadisce l’invito alla comunità al rispetto delle semplici regole anti-contagio: distanza sociale di sicurezza, divieto di assembramenti, igienizzazione frequente delle mani, utilizzo della mascherina.

Trinitapoli informata, Trinitapoli sicura.

COMUNE DI TRINITAPOLI Servizio di Comunicazione istituzionale