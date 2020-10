Anna Maria Dicorato è la nuova coordinatrice della Camera del lavoro di Margherita di Savoia

MARGHERITA DI SAVOIA - Cambio alla guida della Camera del lavoro di Margherita di Savoia. Anna Maria Dicorato subentra a Rino Lombardi che ha ricoperto il ruolo di coordinatore della Cgil comunale per oltre 30 anni. Lunedì 12 ottobre, nella sede della Cgil BAT di Andria, si sono riuniti i vertici confederali e di categoria dell’organizzazione sindacale che all’unanimità hanno eletto Dicorato. Nata a Margherita di Savoia, nel 1984, poco più che ventenne Anna Maria ha cominciato la sua esperienza in Cgil nello Spi e anche occupandosi di attività fiscali nella sua città. Con la costituzione della Cgil BAT nel 2010, oltre che prestare la sua opera a Margherita, Trinitapoli e San Ferdinando, è diventata responsabile dell’ufficio pensioni provinciale del pubblico impiego. È stata anche presidente del primo Comitato direttivo della Cgil BAT.

“Anna Maria è certamente una delle dirigenti più prestigiose della Cgil provinciale, donna dalla grande competenza ed elevata professionalità all’interno del Patronato Inca ma con una significativa esperienza politica nella segreteria della Cgil provinciale. Siamo certi che saprà portare avanti con lo stesso impegno ed abnegazione di Rino, al quale va il nostro ringraziamento, la Cgil di Margherita di Savoia che in questi anni è diventata uno degli avamposti più importanti del nostro sindacato regionale. Ciò si deve alla tenacia, passione e generosità di Rino che per lungo tempo si è dedicato senza risparmiarsi all’impegno che gli era stato affidato mentre contestualmente ricopriva altri incarichi sia nel sindacato della funzione pubblica che nello Spi”, commenta il segretario generale della Cgil BAT, Biagio D’Alberto.

Alla riunione hanno partecipato la segretaria generale della Fisac, Laura Liegi, Tina Prasti, segretaria generale della Filcams, Pietro Fiorella, segretario generale della Filctem, Pietro Laboragine, segretario Fiom, la segretaria della Flc, Angela Dell’Olio, il segretario della Fillea, Nico Disabato, il direttore del sistema dei servizi e segretario confederale della Cgil, Michele Valente ed il segretario generale della Cgil BAT, Biagio D’Alberto.

“Turismo ed agricoltura, insieme alle saline, rappresentano le vocazioni produttive di un territorio che merita attenzione e necessita di una organizzazione radicata in grado di cogliere le opportunità rappresentate, diventando sempre più un interlocutore fortemente rappresentativo, saldamente strutturato e in grado di saper cogliere i bisogni dei lavoratori e dei cittadini della città salinara. Siamo certi che Anna Maria saprà declinare nel suo mandato tutte queste peculiarità e per questo da parte di tutto il gruppo dirigente le rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro”, conclude D’Alberto.

MICHELA ALICINO (Ufficio stampa Cgil BAT)