Misure anti-Covid, Iannella: «Controlli e multe per tutelare la salute della comunità»

TRINITAPOLI - Controlli a tappeto davanti alle scuole e nella zona mercatale: questa mattina gli agenti di Polizia locale hanno elevato 24 verbali per il non corretto utilizzo della mascherina, in chiave anti-Covid. Le operazioni continueranno nei giorni a seguire, in attesa di nuove disposizioni contenute nel Dpcm di prossima uscita.

I vigili davanti al liceo “Staffa” ed in Via Mandriglia hanno contestato l’errato uso del dispositivo di protezione dal coronavirus: oltre a chi non ne era sprovvisto, la mascherina nella maggior parte dei casi era indossata sul mento, contrariamente a quanto prescrivono le vigenti normative anti-contagio che impongono la copertura di naso e bocca. Le sanzioni elevate partono da 400 euro (ridotti a 200 se pagati nei 5 giorni successivi).

«Abbiamo chiesto alla comandante Giuliana Veneziano la massima intransigenza - fa sapere l’assessore alla Polizia locale, Maria Iannella - perché proprio davanti alle scuole i frequenti assembramenti favoriscono la diffusione del virus. Gli studenti in classe si mantengono distanziati con disciplina, ma poi all’entrata ed all’uscita spesso non osservano quanto raccomandato e prescritto. Continueremo nei prossimi giorni con controlli a campione davanti a tutte le scuole e in presenza di situazioni a rischio. In attesa delle annunciate nuove disposizioni dal Governo, intendiamo dare un segnale forte di presenza e controllo sul territorio, a tutela della salute della nostra comunità. La prevenzione e le buone pratiche sono il primo passo per arginare al massimo la diffusione del Covid-19 a Trinitapoli».

