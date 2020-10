Covid-19, caso di positività tra i componenti dell’amministrazione. Losapio (negativo al tampone) in autoisolamento precauzionale

TRINITAPOLI - Oggi, giovedì 15 ottobre 2020, in Puglia sono stati effettuati 5.346 test per l’infezione da Covid-19 Coronavirus e sono stati registrati 257 casi positivi: 144 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 27 nella provincia BAT, 25 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 40 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Sono stati registrati 7 decessi: 4 in provincia di Bari e 3 in provincia di Foggia.

É stato riscontrato un contagio tra i componenti dell’amministrazione comunale, ragione per la quale il sindaco ha provveduto a firmare immediatamente l’ordinanza di chiusura del Palazzo di Città, per la giornata di domani, per provvedere alle opportune sanificazioni. Le operazioni nel fine settimana riguarderanno anche gli spazi pubblici più frequentati. Lo stesso Losapio, negativo al tampone effettuato privatamente nella giornata di oggi, si pone da stasera in autoisolamento precauzionale, in attesa del riscontro definitivo. (Video)

Si ricordano le semplici regole anti-contagio: distanza sociale di sicurezza, divieto di assembramenti, igienizzazione frequente delle mani, corretto utilizzo della mascherina.

