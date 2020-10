TRINITAPOLI - Come annunciato dal sindaco Emanuele Losapio, durante il fine settimana sono in corso le operazioni di sanificazione dei punti di maggiore aggregazione, come strade principali ed aree di verde attrezzato. Domani mattina presto, le operazioni interesseranno specificatamente gli ingressi scolastici, per garantire la massima sicurezza alla ripresa delle lezioni. (Foto)

