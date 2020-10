Margherita, riscontrati altri tre casi di contagio da Covid. Salgono ad otto gli attualmente positivi

MARGHERITA DI SAVOIA - Nuovo aggiornamento da parte del Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto sulla situazione relativa alla diffusione del Covid-19 sul territorio cittadino: «Ai cinque casi riscontrati nei giorni scorsi se ne sono aggiunti in data odierna altri tre, portando ad otto il numero di soggetti attualmente positivi nella nostra città. Alla luce dell’incremento dei casi di contagio che si registrano a livello sia nazionale che regionale, si raccomanda la massima scrupolosità nel rispettare le semplici regole che ci sono state dettate e cioè il distanziamento sociale, l’utilizzo di gel disinfettante e mascherine ma soprattutto evitare con cura assembramenti inutili. La situazione viene costantemente monitorata e siamo in assiduo contatto con la ASL, pertanto in caso di ulteriori casi di positività verrà data tempestiva comunicazione proprio al fine di evitare speculazioni e la diffusione di false voci tramite l’uso e l’abuso dei social network».

