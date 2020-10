Interventi di messa in sicurezza del territorio e delle scuole: il sindaco Puttilli firma la conferma di interesse al contributo di 456mila euro

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - «Adesso è ufficiale! Ho appena firmato la conferma di interesse al contributo di 456mila euro erogati dal Ministero dell’Interno per la progettazione relativa agli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico (fogna bianca cittadina) e di messa in sicurezza delle scuole (edifici scolastici “De Amicis” e “Giovanni XXIII”).

Già in graduatoria utile con il Decreto del 31 agosto, dopo aver (entro il termine perentorio del 15 maggio 2020), trasmesso al Ministero dell’Interno le apposite richieste, con la successiva conversione del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), è stato finanziato lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili al contributo per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza per l’anno 2020.

In particolare, le schede progettuali inviate negli scorsi mesi riguardano:

a) € 104.823,79 per la progettazione dei lavori di collettamento delle acque pluviali e adeguamento recapito finale rete fogna bianca;

b) € 162.485,00 per la progettazione dei lavori di consolidamento strutturale dell’edificio scolastico “De Amicis”;

c) € 188.820,02 per la progettazione dei lavori di consolidamento strutturale dell’edificio scolastico “Giovanni XXIII”.

In questi anni, come Giunta abbiamo perseguito la strada dell’intercettare risorse aggiuntive per poter progettare interventi strategici come questi. Ora, il momento è arrivato. Di solito, questo lo chiamano buongoverno cittadino.»

SALVATORE PUTTILLI (Sindaco di San Ferdinando di Puglia)