Via libera dal Ministero dell’Interno al piano di assunzioni e stabilizzazioni varato dal Comune di Margherita

MARGHERITA DI SAVOIA - Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali presso la Direzione Centrale per le Autonomie Locali del Ministero dell’Interno con propria nota n. prot. 14263 del 22.10.2020 ha espresso parere favorevole sulla delibera di Giunta Comunale n. 108 del 16 settembre scorso con cui l’amministrazione comunale ha disposto la variazione del piano triennale di fabbisogno del personale per il periodo 2020/2022, che prevede la stabilizzazione delle quattro unità part-time operanti presso l’Ufficio Tecnico Comunale, l’assunzione di due unità di categoria C a tempo pieno e indeterminato tramite concorso pubblico e in più, per il 2021, l’assunzione a tempo determinato, di durata triennale, di due funzionari responsabili di servizio di categoria D di cui uno per gli affari generali, amministrativo, contenzioso e ambiente ed uno per il servizio finanziario e tributi.

Grande soddisfazione per la notizia da parte del Sindaco avv. Bernardo Lodispoto: «Apprendiamo davvero con gioia la notizia dell’approvazione, da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, del nostro piano di assunzioni che prevede per l’anno corrente la stabilizzazione a tempo indeterminato delle quattro unità lavorative già operanti part-time e l’assunzione sempre a tempo indeterminato, previo concorso, di altre due unità. Per il 2021 inoltre è prevista l’assunzione di durata triennale di due funzionari che dirigeranno altrettanti settori cardine della macchina amministrativa. Questo significa che stiamo davvero uscendo dal tunnel del pre-dissesto e che il nostro Comune sta recuperando quell’autonomia finanziaria ed operativa necessaria per il buon funzionamento dell’ente. Ma significa anche che in sede ministeriale sono stati apprezzati gli sforzi che la nostra amministrazione ha compiuto e sta compiendo attraverso un piano di riequilibrio rigoroso e serio che ora comincia a dare i suoi frutti. Siamo orgogliosi di poter affermare che questo è un altro impegno che avevamo assunto durante la campagna elettorale e che abbiamo mantenuto, nonostante la difficilissima situazione che abbiamo ereditato sul piano economico, finanziario ed organizzativo. Per questo importante risultato voglio ringraziare gli assessori al personale e alle finanze Ruggiero Camporeale e Francesca Santobuono ed i relativi responsabili di servizio Giuseppe Mandrone e Maurizio Lacalamita. Questa amministrazione continuerà ad operare in modo virtuoso per proseguire nell’azione di risanamento delle casse comunali».

