Covid, 23 positivi accertati a Trinitapoli. Da lunedì sarà attivato il Centro operativo comunale

TRINITAPOLI - Oggi, sabato 24 ottobre 2020, in Puglia, sono stati effettuati 5.339 test per l’infezione da Covid-19 Coronavirus e sono stati registrati 631 casi positivi: 284 in provincia di Bari, 32 in provincia di Brindisi, 101 in provincia BAT, 123 in provincia di Foggia, 36 in provincia di Lecce, 60 in provincia di Taranto, 6 attribuito a residenti fuori regione (11 casi di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti). Sono stati registrati 10 decessi: 6 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 2 Foggia, 1 in provincia di Taranto.

Con i responsi di oggi, gli attualmente positivi a Trinitapoli passano da 17 a 23: un importante focolaio familiare incide sull’incremento, mentre altri tamponi già effettuati attendono l’esito ufficiale da parte dell’Asl, già nelle prossime ore.

Aspettando ulteriori misure del Governo e la videoconferenza tra i 10 sindaci della BAT ed il prefetto Maurizio Valiante (martedì), continuano i controlli per le vie cittadine, monitorando il rispetto delle normative vigenti.

Per lunedì prossimo è disposta l’apertura del mercato settimanale con misurazione della temperatura ed ingressi contingentati da Via Nenni, Piazza Pertini e dai 2 accessi di Via Mandriglia. Gli accessi al camposanto ed al mercato possono variare in conseguenza dei provvedimenti eventualmente disposti nelle prossime ore.

Da lunedì sarà attivato il Centro operativo comunale (Coc) che provvederà al “servizio di gentilezza”, fornendo spesa e medicinali a domicilio a disabili, anziani, malati e quarantenati. Il numero per le prenotazioni è 350.1492361, a cui risponderanno i volontari della Protezione Civile.

Si ricordano le semplici regole anti-contagio: distanza sociale di sicurezza, divieto di assembramenti, igienizzazione frequente delle mani, corretto utilizzo della mascherina.

Trinitapoli informata, Trinitapoli sicura.

COMUNE DI TRINITAPOLI Servizio di Comunicazione istituzionale