Al via i lavori di messa in opera dei nuovi impianti di videosorveglianza: più sicurezza sul territorio

MARGHERITA DI SAVOIA - Al via i lavori di messa in opera per la realizzazione di due nuovi interventi di potenziamento del sistema di videosorveglianza sul territorio di Margherita di Savoia.

Il primo intervento, affidato alla ditta CIDEE Elettra, riguarda la messa in opera di ventiquattro nuove videocamere, di cui tre posizionate all’altezza delle vie d’accesso al paese lungo le direttrici per Barletta, Trinitapoli e Manfredonia in modo da registrare le targhe dei veicoli in entrata ed in uscita. Le altre ventuno telecamere saranno collocate su tutto il territorio cittadino, compreso il quartiere San Pio (ex Città Giardino e Isola Verde).

Il secondo intervento, affidato alla ditta Montanaro Domenico, si riferisce all’installazione di otto telecamere che vanno a presidiare altre porzioni di territorio.

Queste trentadue telecamere vanno ad aggiungersi alle otto già posizionate su tutto il lungomare e saranno collegate in rete una volta ultimati i lavori di messa in opera. Alcune di queste telecamere utilizzano la tecnologia wi-fi, altre invece la fibra ottica.

«L’installazione di queste telecamere - dichiara il Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto - va ad incrementare il sistema di videosorveglianza andando a coprire l’intera superficie del nostro Comune: con il progetto “Margherita sicura” vogliamo garantire un maggiore controllo del territorio, creare un efficace deterrente contro gli atti vandalici e prevenire qualsiasi forma di attività illecita. Inoltre, tramite la Prefettura di Barletta-Andria-Trani, abbiamo presentato un ulteriore progetto con richiesta di finanziamento di 188mila euro per l’installazione di altre 15 videocamere lungo la zona a nord del centro urbano identificata con le contrade Gambardella, Quarto, Orno e Guerra: sette punti di ripresa sono situati lungo la S.P. 141 ed altri otto in zona Orno. Con questo ulteriore intervento sul nostro territorio risulteranno posizionate entro l’estate 2021 complessivamente 55 telecamere: riteniamo che in questo modo si potrà avere un efficace controllo del territorio contribuendo a creare una struttura capace di far operare in sinergia tutte le figure preposte a garantire la sicurezza nella città di Margherita di Savoia».

