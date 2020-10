Lavori pubblici, 450mila euro per miglioramento sismico di Comune e scuole

TRINITAPOLI - Ok del Ministero dell’Interno ad oltre 450mila euro per il miglioramento sismico di edifici pubblici a Trinitapoli: riguarderanno il Palazzo di Città, la scuola materna “Gianni Rodari” e quella elementare “Padre Leone”.

La Direzione centrale di Finanza locale del Viminale ha provveduto allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili, in base al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. Sono stati così ammessi a finanziamento progetti per 203.907 euro per il Comune, 92.832 euro per la scuola materna e 156,720 per l’istituto elementare. Serviranno a realizzare interventi migliorativi del livello di sicurezza strutturale esistente.

«I tre edifici premiati con questi fondi ministeriali - spiega il vicesindaco ed assessore ai Lavori pubblici, Giustino Tedesco - non erano stati interessati da precedenti interventi di riqualificazione e messa in sicurezza. Ora sarà possibile completare l’opera iniziata anni fa, quando partimmo con l’efficientamento energetico degli edifici scolastici. Efficientamento energetico prima, miglioramento sismico adesso, questa compagine amministrativa continua a dimostrare la capacità di intercettare finanziamenti utili a realizzare opere importanti che restano alla città».

«Un’ulteriore dimostrazione di efficienza progettuale, che in questi anni ha visto rinascere Trinitapoli - commenta con orgoglio il sindaco, Emanuele Losapio -. Guardiamo all’interesse dei nostri bambini e ragazzi, che sono il futuro di questa città che per loro stiamo costruendo».

