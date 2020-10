Margherita, in aumento i casi di contagio da Covid. Gli attualmente positivi salgono a quattordici

MARGHERITA DI SAVOIA - Continuano a crescere i casi di contagio da Covid-19 a Margherita di Savoia ed il sindaco avv. Bernardo Lodispoto torna a fare il punto della situazione con un nuovo aggiornamento: «Sono stati riscontrati altri sei nuovi casi di positività nel territorio cittadino. Degli undici casi precedentemente rilevati, tre risultano negativizzati per cui il numero di soggetti attualmente positivi è di quattordici unità. Si tratta di dati in continua crescita che devono indurci tutti alla massima prudenza: chiedo quindi ai nostri concittadini di osservare scrupolosamente le norme sul distanziamento sociale, li invito ad utilizzare correttamente e costantemente mascherine e gel disinfettante, a limitare allo stretto indispensabile gli spostamenti fuori casa, ad evitare gli incontri con persone non appartenenti al proprio nucleo familiare e soprattutto a non dar luogo ad assembramenti inutili e pericolosi. Soprattutto i giovani sono chiamati in questo particolare momento ad atteggiamenti maturi e responsabili: evitate per il vostro bene e per quello dei vostri cari di stazionare all’aperto senza motivo. Sono rinunce che sicuramente pesano ma che siamo tutti chiamati a fare nell’interesse delle persone che amiamo».

