San Ferdinando, la Giunta approva il progetto di videosorveglianza (anche fuori dal centro abitato) proposto dal gruppo consiliare IdeAzione Comune

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - «L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Salvatore Puttilli, ha approvato con delibera di Giunta la proposta dell’assessore alla Sicurezza, Carla Antonia Distaso, in linea con gli obiettivi programmatici 2017-2022, relativa alla realizzazione di un progetto di videosorveglianza che prevede una implementazione delle videocamere anche fuori dal centro abitato.

La delibera, alla quale ha lavorato l’intero Gruppo consiliare, composto oltre che dall’assessore Carla Antonia Distaso, anche dai consiglieri Aniello Valente, Giuseppe Dipaola e dall’assessore Aniello Masciulli, risponde all’esigenza di tutela in termini di sicurezza e salute, e pone le basi per un contrasto concreto anche in relazione all’annoso fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nelle zone periferiche, esterne all’abitato.»

Gruppo consiliare IDEAZIONE COMUNE