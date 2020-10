Covid-19, salgono a 28 i positivi a Trinitapoli. Si raccomanda di non causare assembramenti all’interno del cimitero

TRINITAPOLI - Oggi, sabato 31 ottobre 2020, in Puglia sono stati effettuati 6.279 test per l’infezione da Covid-19 Coronavirus e sono stati registrati 762 casi positivi: 263 in provincia di Bari, 59 in provincia di Brindisi, 82 nella provincia BAT, 227 in provincia di Foggia, 25 in provincia di Lecce, 101 in provincia di Taranto, 6 casi di residenti fuori regione, 1 caso di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Sono stati registrati 10 decessi: 7 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT.

Sono 28 i trinitapolesi attualmente positivi, in seguito ai nuovi 2 contagi accertati nelle ultime ore dall'Asl.

La raccomandazione è di non causare assembramenti all'interno del cimitero, dove ci saranno comunque controlli e misurazione della temperatura da parte dei volontari dell'associazione dei Carabinieri e della Protezione Civile.

Resta attivo il numero del Centro operativo comunale, per il “servizio di gentilezza” (spesa e medicinali a domicilio a disabili, anziani, malati e quarantenati): 350.1492361, a cui risponderanno i volontari della Protezione Civile.

Si ricordano le semplici regole anti-contagio: distanza sociale di sicurezza, divieto di assembramenti, igienizzazione frequente delle mani, corretto utilizzo della mascherina. Questa è una battaglia che si vince col buon senso e l'intelligenza: dobbiamo poter evitare il lockdown contenendo i contagi.

Trinitapoli informata, Trinitapoli sicura.

