Covid-19, Trinitapoli è in zona rossa. Tutte le comunicazioni del sindaco Losapio

TRINITAPOLI - Oggi, lunedì 2 novembre 2020, in Puglia sono stati effettuati 4.060 test per l’infezione da Covid-19 Coronavirus e sono stati registrati 626 casi positivi: 206 in provincia di Bari, 71 in provincia BAT, 47 in provincia di Brindisi, 169 in provincia di Foggia, 87 in provincia di Lecce, 41 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione. Sono stati registrati 9 decessi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia.

I contagi in città hanno superato i 50, proiettando Trinitapoli, come quasi tutta la BAT, in zona rossa. È tempo di prendere provvedimenti drastici, soprattutto nei controlli. L’atteggiamento di troppi è ancora troppo lontano dal senso di responsabilità. E allora serve essere intransigenti, per non mortificare gli sforzi di chi sta rispettando le regole. In attesa del prossimo Dpcm, con ulteriori restrizioni, adotteremo in loco misure ferree. (Video)

Chiuderemo immediatamente tutte le ville comunali e gli spazi di aggregazione. Provvederemo anche alla chiusura delle scuole dell’infanzia, se serve, dal momento che ci sono diversi contatti scolastici registrati ed accertati. Se dovessero continuare i contagi, anche il prossimo mercato settimanale sarà vietato.

L’appello, soprattutto agli anziani, è di stare in casa, per una maggiore tutela, dal momento che quella è la fascia più a rischio.

Questa mattina l’amministrazione comunale ha deposto una corona di fiori al Cimitero, con una cerimonia sobria e ristretta, come impongono i tempi che corrono.

Resta attivo il numero del Centro operativo comunale, per il “servizio di gentilezza” (spesa e medicinali a domicilio a disabili, anziani, malati e quarantenati): 350.1492361, a cui risponderanno i volontari della Protezione Civile.

Si ricordano le semplici regole anti-contagio: distanza sociale di sicurezza, divieto di assembramenti, igienizzazione frequente delle mani, corretto utilizzo della mascherina. Questa è una battaglia che si vince col buon senso e l’intelligenza: dobbiamo poter evitare il lockdown contenendo i contagi.

Trinitapoli informata, Trinitapoli sicura.

